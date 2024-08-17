Оценивая опасность оспы обезьян для России, доктор Мясников согласился с Шнуровым

Доктор Мясников сообщил об увеличении смертности от оспы обезьян из-за мутации вируса

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мутация вируса оспы обезьян привела к увеличению смертности от этой болезни в Конго, сообщил в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: ВК "Доктор Мясников" is licensed under public domain

По его словам, как человеческая хворь, обезьянья оспа известна с 1970, вспышки только в Африке, в Европе и США — единичные, исключительно завозные случаи. В 2022 заболеваемость пошла в резкий рост во многих странах, а с этого года отмечен рост смертности с 0,2-1% до 3%.

Увеличилась и заразность, и теперь вирус mpox (сокращённое название болезни, принятое ВОЗ) распространяется не только среди гомосексуалистов.

"Как тут не вспомнить Шнурова: "натурал ты или би — обезьянку не …", — прокомментировал теледоктор.

В Конго, где замечена мутация, болеют и дети, и молодёжь, но пока мутировавший вирус не вышел за границы страны. Впрочем, в том, что это неизбежно, сомневаться не приходится.

Мясников подтвердил, что советская вакцина от оспы, от которой у жителей Советского Союза остался след на плече, защищает от обезьяньей оспы. Но эту прививку делали до 1980 года.

Риск эпидемии mpox в России минимален — это "не наша тема", заключил специалист.