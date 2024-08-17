Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Материалы с заброшенных объектов в Крыму используются для укреплений на СВО
В Великобритании компании обновляют страховки в связи с беспорядками
Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран очень заинтересован в работе с Россией
Названо самое любимое развлечение туристов во время поездок
Пропажа пенсионера в Курской области: родственники и полиция продолжают поиски
Netflix завершил съёмки финального сезона сериала "Ты" с Пенном Бэджли
Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в крупном мошенничестве на 3,6 миллиона рублей
Как избежать штрафа за неправильный поворот налево: разъяснение от ГАИ
"Магнит", "Пятёрочка" и другие торговые сети заморозили цены в Курской области

Оценивая опасность оспы обезьян для России, доктор Мясников согласился с Шнуровым

Доктор Мясников сообщил об увеличении смертности от оспы обезьян из-за мутации вируса
1:27
Здоровье

Мутация вируса оспы обезьян привела к увеличению смертности от этой болезни в Конго, сообщил в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников сообщил об увеличении смертности от оспы обезьян из-за мутации вируса
Фото: ВК "Доктор Мясников" is licensed under public domain

По его словам, как человеческая хворь, обезьянья оспа известна с 1970, вспышки только в Африке, в Европе и США — единичные, исключительно завозные случаи. В 2022 заболеваемость пошла в резкий рост во многих странах, а с этого года отмечен рост смертности с 0,2-1% до 3%.

Увеличилась и заразность, и теперь вирус mpox (сокращённое название болезни, принятое ВОЗ) распространяется не только среди гомосексуалистов.

"Как тут не вспомнить Шнурова: "натурал ты или би — обезьянку не …", — прокомментировал теледоктор.

В Конго, где замечена мутация, болеют и дети, и молодёжь, но пока мутировавший вирус не вышел за границы страны. Впрочем, в том, что это неизбежно, сомневаться не приходится.

Мясников подтвердил, что советская вакцина от оспы, от которой у жителей Советского Союза остался след на плече, защищает от обезьяньей оспы. Но эту прививку делали до 1980 года.

Риск эпидемии mpox в России минимален — это "не наша тема", заключил специалист.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Обсудить
Популярное
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только

Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.

Салат из кабачков с перцем, помидорами, чесноком и петрушкой: заготовка на зиму
Не выбрасывайте томатную ботву: 3 полезных способа её применения
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Забудьте об укропе и луке: неожиданные специи для картофеля, которые стоит попробовать
Неожиданный способ очистки крана от известкового налёта: поможет эта вещица, которая есть в каждом доме
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Тайские шашлычки: выдерживаются в маринаде на основе соевого соуса, чеснока и имбиря
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Как приготовить полезный и низкокалорийный торт: вот что нужно в него добавлять
Последние материалы
Пропажа пенсионера в Курской области: родственники и полиция продолжают поиски
Netflix завершил съёмки финального сезона сериала "Ты" с Пенном Бэджли
Полиция Ставрополя задержала подозреваемого в крупном мошенничестве на 3,6 миллиона рублей
Доктор Мясников сообщил об увеличении смертности от оспы обезьян из-за мутации вируса
Как избежать штрафа за неправильный поворот налево: разъяснение от ГАИ
"Магнит", "Пятёрочка" и другие торговые сети заморозили цены в Курской области
Приморцы принимают участие в "Динамо-Фесте"
Защита автомобиля плёнкой: правовые нюансы и возможные штрафы
Как понять, что кошка вас любит? Три сигнала, которые гарантированно подтвердят это
Ридли Скотт создал научно-фантастический шедевр в "Бегущем по лезвию"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.