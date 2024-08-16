Учёные назвали источники "скрытого" сахара

Nutrients: энергетики и хлеб насыщены скрытым сахаром

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показывают, что такие продукты как энергетические напитки, алкоголь, хлеб, соки и хлопья могут быть источниками "скрытого" сахара. Учёные из Джорджтаунского университета и Университета штата Огайо (США) установили, что избыток сахара в рационе может привести к различным патологиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление свободных сахаров до менее 10% от общего суточного количества калорий. Однако исследователи полагают, что следовать этой рекомендации может быть сложно из-за высокого содержания сахара в некоторых продуктах, которое не всегда очевидно.

В ходе исследования, в котором приняли участие 35 тысяч взрослых человек, было выявлено, что безалкогольные напитки, такие как энергетики и соки, содержат наиболее высокое количество "скрытого" добавленного сахара. Также сахар обнаружен в алкоголе, хлебе и выпечке, хлопьях, молочных десертах, сливках и некоторых соусах.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы мотивируют людей к более тщательному и здоровому выбору продуктов питания. Для этого они рекомендуют внимательно читать этикетки, чтобы точно знать, сколько сахара содержит тот или иной продукт.

Учёные из Джорджтаунского университета и Университета штата Огайо (США) установили, что избыток сахара в рационе может привести к различным патологиям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничить потребление свободных сахаров до менее 10% от общего суточного количества калорий. Однако исследователи полагают, что следовать этой рекомендации может быть сложно из-за высокого содержания сахара в некоторых продуктах, которое не всегда очевидно.

В ходе исследования, в котором приняли участие 35 тысяч взрослых человек, было выявлено, что безалкогольные напитки, такие как энергетики и соки, содержат наиболее высокое количество "скрытого" добавленного сахара. Также сахар обнаружен в алкоголе, хлебе и выпечке, хлопьях, молочных десертах, сливках и некоторых соусах.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы мотивируют людей к более тщательному и здоровому выбору продуктов питания. Для этого они рекомендуют внимательно читать этикетки, чтобы точно знать, сколько сахара содержит тот или иной продукт.