Учёные предостерегли о неожиданном свойстве болезни Альцгеймера

IJMS: между болезнью Альцгеймера и инфарктом существует генетическая связь

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что болезнь Альцгеймера и определённые сердечные заболевания имеют общие генетические корни. Их исследование, опубликованное в журнале International Journal of Molecular Science (IJMS), фокусировалось на связи между болезнью Альцгеймера и липидными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний, такими как высокий уровень холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.

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Проведя генетический корреляционный анализ, исследователи выяснили, что одни и те же гены могут способствовать развитию стенокардии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и нарушений липидного обмена. Они также определили, что на хромосомах 6, 8, 17 и 19 человека находятся конкретные участки ДНК, связанные с совместным сосуществование болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний.

Специалисты подчеркнули, что основными причинами развития когнитивных нарушений и сердечных проблем являются воспаление и дислипидемия, а также возможная общая генетическая предрасположенность к этим факторам.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). == Литература == Каминский, Ю. Г. Популярно и не очень о болезни Альцгеймера / Ю. Г. Каминский, Е. А. Косенко. — Либроком, 2009. — 136 с. — ISBN 978-5-397-00194-6 Грант Б. Старческое слабоумие. Болезнь Альцгеймера и другие формы. = Alzheimer’s Disease. A Carer’s Guide. — [Пер. с англ.] — Норинт, 2003. — 80 с. — (Советы врача.) — ISBN 5-7711-0161-3 Болезнь Альцгеймера // Нейродегенеративные заболевания: учеб. пособие / Сост.: Р.В. Магжанов, К.З. Бахтиярова, Е.В. Первушина. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2018. — С. 11—30. — 96 с. Новоселов В. М. Альцгеймер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-9704-6625-4.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.