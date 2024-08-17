Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы назвали главные проблемы аренды апартаментов на отдыхе
Как сделать переход на осенний уход за кожей
В Уфе началась модернизация трамвайной сети
Обнаружены останки жителей Трои
Как правильно использовать ретинол: советы и предостережения
Лимон и сода: простой способ очистить квартиру от налёта
В АТОР назвали три главных зарубежных места, куда стоит отправиться осенью
Как приготовить настоящую русскую уху на костре
Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам

Учёные предостерегли о неожиданном свойстве болезни Альцгеймера

IJMS: между болезнью Альцгеймера и инфарктом существует генетическая связь
1:14
Здоровье

Учёные из Университета Эдит Коуэн в Австралии обнаружили, что болезнь Альцгеймера и определённые сердечные заболевания имеют общие генетические корни. Их исследование, опубликованное в журнале International Journal of Molecular Science (IJMS), фокусировалось на связи между болезнью Альцгеймера и липидными маркерами сердечно-сосудистых заболеваний, такими как высокий уровень холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности.

IJMS: между болезнью Альцгеймера и инфарктом существует генетическая связь
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905, CC BY-SA 4.0

Проведя генетический корреляционный анализ, исследователи выяснили, что одни и те же гены могут способствовать развитию стенокардии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и нарушений липидного обмена. Они также определили, что на хромосомах 6, 8, 17 и 19 человека находятся конкретные участки ДНК, связанные с совместным сосуществование болезни Альцгеймера и сердечных заболеваний.

Специалисты подчеркнули, что основными причинами развития когнитивных нарушений и сердечных проблем являются воспаление и дислипидемия, а также возможная общая генетическая предрасположенность к этим факторам.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915). == Литература == Каминский, Ю. Г. Популярно и не очень о болезни Альцгеймера / Ю. Г. Каминский, Е. А. Косенко. — Либроком, 2009. — 136 с. — ISBN 978-5-397-00194-6 Грант Б. Старческое слабоумие. Болезнь Альцгеймера и другие формы. = Alzheimer’s Disease. A Carer’s Guide. — [Пер. с англ.] — Норинт, 2003. — 80 с. — (Советы врача.) — ISBN 5-7711-0161-3 Болезнь Альцгеймера // Нейродегенеративные заболевания: учеб. пособие / Сост.: Р.В. Магжанов, К.З. Бахтиярова, Е.В. Первушина. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2018. — С. 11—30. — 96 с. Новоселов В. М. Альцгеймер. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. — 224 с. — ISBN 978-5-9704-6625-4.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Последние материалы
Обнаружены останки жителей Трои
Как правильно использовать ретинол: советы и предостережения
Лимон и сода: простой способ очистить квартиру от налёта
В АТОР назвали три главных зарубежных места, куда стоит отправиться осенью
Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам
Как приготовить настоящую русскую уху на костре
Смолов намекнул, что в Мексику переходить не собирается
NPJ PO: колоректальный рак у молодых чаще возникает из-за мясной диеты
Как российские пользователи могут сохранить доступ к Miro после блокировки
Mastercard сократит 1 тыс. сотрудников в рамках глобальной реорганизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.