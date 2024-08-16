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Врач раскрыл, какие препараты нельзя комбинировать с курением

Врач Саламатина: курение мешает обезболивающим и препаратам от гипертонии
2:09
Здоровье

Курение понижает эффективность многих лекарств, влияющих на сердечно-сосудистую, нервную и другие системы. Поэтому важно сообщить врачу о курении для правильного подбора дозировки лекарств. Некоторые гормональные препараты могут быть опасны для жизни курящих женщин. Об этом рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс" ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, как сообщает Газета. Ru.

Врач Саламатина: курение мешает обезболивающим и препаратам от гипертонии
Фото: pexels.com by Unknown, PDM

По словам врача, никотин сильнее всего влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, поэтому его взаимодействие с лекарствами для лечения этих заболеваний наиболее значимо. Например, никотин ослабляет действие бета-адреноблокаторов по снижению кровяного давления, и курящим часто требуется удвоенная доза. Стимулирующий эффект никотина на нервную систему уменьшает седативно-снотворное действие бензодиазепинов и обезболивающее действие многих анестетиков, как отметила Людмила Саламатина.

Из-за ухудшения функции внешнего дыхания никотин затрудняет работу ингаляционных глюкокортикостероидов при бронхиальной астме. Курение повышает высвобождение адреналина, что может повышать уровень глюкозы в крови, снижая сахароснижающий эффект инсулина и метформина. Никотин также уменьшает концентрацию антидепрессантов, миорелаксантов, препаратов против паркинсонизма и аритмии, а также бронхолитиков.

"Особенно негативное взаимодействие возникает между никотином и гормональными противозачаточными препаратами. Препараты сами по себе увеличивают риск тромбозов, а на фоне курения, когда никотин повышает тонус сосудов и вязкость крови, риск образования тромбов и инсультов увеличивается в 20 раз. Курящим женщинам старше 35 лет оральные контрацептивы не рекомендуются", — предостерегла специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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