Врач рассказала, о чём сигнализирует высокий уровень гемоглобина

Врач Бокерия: высокий уровень гемоглобина указывает на нехватку кислорода

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Ольга Бокерия в своём Telegram-канале сообщила, что повышенный уровень гемоглобина может указывать на недостаток кислорода в организме. Нормальный уровень гемоглобина в крови составляет 120-140 г/л для женщин и 135-160 г/л для мужчин.

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0

"Когда мы видим у человека очень высокий гемоглобин и мы исключили все возможные заболевания крови, косвенно мы можем говорить о том, что у него есть либо заболевание сердечно-сосудистой системы, либо болезнь легких", — пояснила Ольга Бокерия.

Гемоглобин является сложным белком, который является основным компонентом эритроцитов. Он отвечает за транспортировку кислорода от легких к тканям организма и за выведение углекислого газа из клеток. Уровень гемоглобина можно определить, сдав клинический или общий анализ крови.