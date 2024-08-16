Учёные научились распознавать заболевания по тепловой карте лица человека

Cell Metabolism: тепловые карты лица помогают диагностировать диабет

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Публикация в журнале Cell Metabolism демонстрирует, что температурные зоны на лице могут отражать биологический возраст человека. Это было установлено анализом тепловых карт лиц почти 3000 китайцев хань, чей возраст варьировался от 21 до 88 лет.

Исследование выявило, что у пациентов с диабетом и жировой болезнью печени температура в районе глаз обычно выше, чем у здоровых людей того же возраста. Также у людей, страдающих гипертонией, температура щёк оказалась повышенной.

Вычислительный биолог из Пекинского университета Джинг-Донг Джеки Хан утверждает, что тепловые карты лица могут диагностировать диабет, жировую болезнь печени и высокое кровяное давление с точностью около 80%.

Учёные также заметили, что температура носа снижается с возрастом быстрее, чем температура других участков лица, что свидетельствует о том, что люди с теплее носами обычно имеют моложе биологический возраст. В случае температуры вокруг глаз ситуация противоположная.

Более того, увеличение температуры вокруг глаз и щёк в большинстве случаев объясняется повышенной клеточной активностью, связанной с воспалительными процессами.