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Спортсменов предостерегли о высоком риске возникновения тромбов

Врач Лубенников: приём тестостерона повышает риск образования тромбов
Здоровье

Приём тестостерона для наращивания мышечной массы у мужчин-бодибилдеров может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупреждает уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в Telegram.

Врач Лубенников: приём тестостерона повышает риск образования тромбов
Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

Врач объясняет, что избыток мужских половых гормонов стимулирует производство эритроцитов и эстрадиола (женского полового гормона). Специалист подчёркивает, что оба этих процесса способствуют сгущению крови, а значит, неконтролируемый прием тестостерона значительно увеличивает риск тромбообразования.

Лубенников отмечает тревожную тенденцию: всё больше мужчин-бодибилдеров вынуждены прибегать к хирургическому вмешательству из-за тромбоза кишечных сосудов.

"В лучшем случае ситуация заканчивается удалением нескольких метров кишки, в худшем — смертью", — уточнил врач.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Джабадари Важа
Проводит обследования: ретроградная контрастная цистография, цистоскопия, уретроскопия, контрастная внутривенная (экскреторная) урография, диагностический массаж предстательной железы, взятие сока простаты, катетеризация мочевого пузыря
Специалист Марков Сергей
Специализируется на лечении проктологических заболеваний (лигирование, склеротерапия, HAL-RAR, операция Миллиган-Моргана), ИППП в острых и хронических стадиях, заболеваний простаты, бесплодия, эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции, а также раковых опухолей наружных половых органов и болезней сосудов.
Специалист Паршина Вера
Специализируется на смотровой цистоскопии с биопсией, циркумцизии, пластике уздечки, резекции полипов уретры, удалении доброкачественных образований органов мошонки и полового члена.
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