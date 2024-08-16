Спортсменов предостерегли о высоком риске возникновения тромбов

Врач Лубенников: приём тестостерона повышает риск образования тромбов

Приём тестостерона для наращивания мышечной массы у мужчин-бодибилдеров может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, предупреждает уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в Telegram.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

Врач объясняет, что избыток мужских половых гормонов стимулирует производство эритроцитов и эстрадиола (женского полового гормона). Специалист подчёркивает, что оба этих процесса способствуют сгущению крови, а значит, неконтролируемый прием тестостерона значительно увеличивает риск тромбообразования.

Лубенников отмечает тревожную тенденцию: всё больше мужчин-бодибилдеров вынуждены прибегать к хирургическому вмешательству из-за тромбоза кишечных сосудов.

"В лучшем случае ситуация заканчивается удалением нескольких метров кишки, в худшем — смертью", — уточнил врач.