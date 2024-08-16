Какие типы рака возможно обнаружить на нулевой стадии

Врач Пикулин: на нулевой стадии часто обнаруживают опухоли молочной железы и кожи

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врач-онколога Сергея Пикулина, на ранней стадии наиболее часто встречаются онкологические заболевания молочной железы, кожи и простаты. Это связано с тем, что при своевременном обращении к врачу эти заболевания могут быть выявлены на ранней стадии. Однако, как отметил специалист, репутация рака как смертельного заболевания обусловлена тем, что часто он диагностируется на поздних стадиях, как сообщает NEWS.ru.

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"Рак in situ, то есть "на месте", — внутриэпителиальная нулевая стадия, может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача. Слизистая шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника — самые частые места обнаружения такой стадии рака. На ранней стадии довольно просто обнаружить рак молочной железы и простаты, рак кожи", — отметил Пикулин.