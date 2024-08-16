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Какие типы рака возможно обнаружить на нулевой стадии

Врач Пикулин: на нулевой стадии часто обнаруживают опухоли молочной железы и кожи
0:55
Здоровье

По словам врач-онколога Сергея Пикулина, на ранней стадии наиболее часто встречаются онкологические заболевания молочной железы, кожи и простаты. Это связано с тем, что при своевременном обращении к врачу эти заболевания могут быть выявлены на ранней стадии. Однако, как отметил специалист, репутация рака как смертельного заболевания обусловлена тем, что часто он диагностируется на поздних стадиях, как сообщает NEWS.ru.

Врач Пикулин: на нулевой стадии часто обнаруживают опухоли молочной железы и кожи
Фото: commons.wikimedia.org by GeorgeWilliams21 is licensed under Creative Commons

"Рак in situ, то есть "на месте", — внутриэпителиальная нулевая стадия, может быть случайной находкой или результатом своевременного посещения врача. Слизистая шейки матки, ротовой полости, желудка и кишечника — самые частые места обнаружения такой стадии рака. На ранней стадии довольно просто обнаружить рак молочной железы и простаты, рак кожи", — отметил Пикулин.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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