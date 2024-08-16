Названы первые признаки синдрома истощения яичников

Врач Шилин: до выключения яичников начинается укорочение цикла

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В перечне репродуктивных патологий, встречающихся у женщин до 40 лет, существует загадочное для врачей заболевание — синдром истощения яичников. Его диагностируют, когда яичники преждевременно прекращают функционировать, как сообщает Газета.Ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как объясняет репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Евгений Шилин, наследственный фактор играет значительную роль в развитии этой патологии. Женщинам, чьи матери столкнулись с синдромом истощения яичников, рекомендуется проверить уровень антимюллерова гормона (АМГ) — ключевого показателя овариального резерва.

Кроме генетической предрасположенности, вирусные и аутоиммунные заболевания также могут спровоцировать развитие синдрома.

Первыми тревожными сигналами могут стать внезапное укорочение менструального цикла или беспричинные аномальные маточные кровотечения. В дальнейшем менструальный цикл нарушается, становится нерегулярным и формируются фолликулярные кисты.

"От начала укорочения менструального цикла до полного "выключения" яичников проходит примерно 1-2 года", — отметил Евгений Шилин.

В связи с этим, женщинам, планирующим беременность в будущем и наблюдающим у себя подобные симптомы, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту.