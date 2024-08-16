Названы первые признаки синдрома истощения яичников

В перечне репродуктивных патологий, встречающихся у женщин до 40 лет, существует загадочное для врачей заболевание — синдром истощения яичников. Его диагностируют, когда яичники преждевременно прекращают функционировать, как сообщает Газета.Ru.
Как объясняет репродуктолог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Евгений Шилин, наследственный фактор играет значительную роль в развитии этой патологии. Женщинам, чьи матери столкнулись с синдромом истощения яичников, рекомендуется проверить уровень антимюллерова гормона (АМГ) — ключевого показателя овариального резерва.
Кроме генетической предрасположенности, вирусные и аутоиммунные заболевания также могут спровоцировать развитие синдрома.
Первыми тревожными сигналами могут стать внезапное укорочение менструального цикла или беспричинные аномальные маточные кровотечения. В дальнейшем менструальный цикл нарушается, становится нерегулярным и формируются фолликулярные кисты.
"От начала укорочения менструального цикла до полного "выключения" яичников проходит примерно 1-2 года", — отметил Евгений Шилин.
В связи с этим, женщинам, планирующим беременность в будущем и наблюдающим у себя подобные симптомы, настоятельно рекомендуется обратиться к специалисту.
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