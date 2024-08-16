Как защитить себя от закупорки артерий

AHA: здоровый образ жизни поможет защититься от закупорки сосудов

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведение здорового образа жизни в молодости снижает вероятность развития тяжелого атеросклероза в будущем, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование Американской кардиологической ассоциации (AHA).

Фото: Pexels by Tim Samuel, CC0

Атеросклероз — это образование бляшек в артериях, которое повышает риск инсульта, заболеваний почек и инфаркта.

"Многие думают, что сердечно-сосудистые заболевания затрагивают только пожилых людей, но это не так. Симптомы этих болезней часто проявляются в среднем и позднем взрослом возрасте, но начинают развиваться они уже в детстве", — пояснили специалисты.

Учёные провели УЗИ сонных артерий и изучили образ жизни 240 молодых людей в возрасте 21-27 лет. Результаты показали, что более здоровый образ жизни связан с меньшей толщиной и жесткостью стенок сонных артерий, что свидетельствует о меньшей выраженности атеросклероза.

Сердечно-сосудистый риск оценивался на основе таких факторов, как масса тела, уровень холестерина и сахара в крови, артериальное давление, диета, физическая активность, сон и курение.

Учёные подчёркивают важность информирования молодых людей о пользе здорового образа жизни для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.