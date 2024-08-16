Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожность в России возросла на фоне событий в Курской области
Вышел трейлер 2 сезона "Короля Талсы" с Сильвестром Сталлоне: премьера 15 сентября
В России растут цены на малиновое варенье
О чём пророчествовал преподобный Серафим Саровский?
Томичка лишилась 300 тысяч рублей, бронируя отели по совету мошенников
Как раз и навсегда решить проблему с муравьями на даче: волшебные свойства соды
Семь ароматов, которые стабильно входят в топ продаж российских косметических сетей
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис
Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь

Учёный раскрыл, какие люди чаще подвергаются укусам насекомых

Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
1:42
Здоровье

На "привлекательность" человека для насекомых могут оказывать влияние индивидуальный запах тела и его характеристики. Мошки чаще кусают мужчин высокого роста и женщин с высоким индексом массы тела. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на слова профессора медицинской энтомологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймса Логана.

Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Фото: commons.wikimedia.org by Данфарлейн, CC BY-SA 4.0

Учёный объяснил, что у людей, которых насекомые кусают реже, выделяются натуральные репелленты — вещества, отпугивающие насекомых. Считается, что концентрация этих защитных химических соединений (известных как альдегиды и кетоны) определяется генетическими факторами, условиями окружающей среды и типами бактерий, обитающих на коже человека.

По словам профессора Логана, некоторые из этих естественных репеллентов выделяются с потом и поглощаются кожными бактериями, что дополнительно усиливает защиту от укусов.

Исследование, проведённое под руководством профессора Логана и опубликованное в журнале BMC Public Health в 2010 году, показало, что рост и параметры фигуры также влияют на "привлекательность" для насекомых. Согласно полученным данным, мошки чаще кусают высоких мужчин и женщин с высоким индексом массы тела. Однако точно не известно, что именно определяет выбор насекомых — большая площадь для укуса или выделение аттрактантов, таких как углекислый газ.

Считается, что у более высоких людей увеличены объём грудной клетки и легких, что позволяет им вдыхать больше кислорода и выделять больше углекислого газа.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Неисправная канализация многоэтажного дома — это риск возникновения заболеваний Дмитрий Плотников Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Как извлечь пользу из томатной ботвы после сбора урожая
Последние материалы
Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек
Забудьте о пропорции 1:2: новый способ приготовить рассыпчатый рис
Колики у грудничка: что делать, как помочь?
Скрытые угрозы открытых окон: как маленькие детали могут спасти вашу жизнь
Охрана дома: видеонаблюдение или сигнализация
Актуальные методы и средства лечения гепатита C
Полиция расследует дело о мошеннике, представлявшемся страховщиком в Тихорецке
Сиквел "Битлджуса" может собрать 80 млн долларов в первые дни проката
Железо в продуктах: от мяса до орехов — все на пользу человеку
Передний или полный привод: узнайте, какой кроссовер прослужит дольше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.