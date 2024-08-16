Учёный раскрыл, какие люди чаще подвергаются укусам насекомых

Daily Mail: мужчины высокого роста чаще подвергаются укусам мошек

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На "привлекательность" человека для насекомых могут оказывать влияние индивидуальный запах тела и его характеристики. Мошки чаще кусают мужчин высокого роста и женщин с высоким индексом массы тела. Об этом сообщает издание Daily Mail, ссылаясь на слова профессора медицинской энтомологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джеймса Логана.

Фото: commons.wikimedia.org by Данфарлейн, CC BY-SA 4.0

Учёный объяснил, что у людей, которых насекомые кусают реже, выделяются натуральные репелленты — вещества, отпугивающие насекомых. Считается, что концентрация этих защитных химических соединений (известных как альдегиды и кетоны) определяется генетическими факторами, условиями окружающей среды и типами бактерий, обитающих на коже человека.

По словам профессора Логана, некоторые из этих естественных репеллентов выделяются с потом и поглощаются кожными бактериями, что дополнительно усиливает защиту от укусов.

Исследование, проведённое под руководством профессора Логана и опубликованное в журнале BMC Public Health в 2010 году, показало, что рост и параметры фигуры также влияют на "привлекательность" для насекомых. Согласно полученным данным, мошки чаще кусают высоких мужчин и женщин с высоким индексом массы тела. Однако точно не известно, что именно определяет выбор насекомых — большая площадь для укуса или выделение аттрактантов, таких как углекислый газ.

Считается, что у более высоких людей увеличены объём грудной клетки и легких, что позволяет им вдыхать больше кислорода и выделять больше углекислого газа.