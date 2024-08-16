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Врач назвал два неожиданных фактора риска деменции

Huffington Post: высокий уровень холестерина является фактором риска деменции
1:49
Здоровье

В последнем исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, были выявлены два дополнительных нестандартных фактора риска развития деменции: повышенный уровень холестерина после 40 лет и ухудшение зрения. В интервью Huffington Post невролог и нейропсихиатр Арман Фешараки-Заде разъяснил механизмы влияния этих факторов.

Huffington Post: высокий уровень холестерина является фактором риска деменции
Фото: Freepik by Ads, CC0

По словам Фешараки-Заде, глаза являются ключевым органом чувств, через который человек воспринимает мир вокруг себя.

"Когда вы не можете ясно видеть, то с меньшей вероятностью будете тратить время на занятия, стимулирующие работу мозга, такие как головоломки, чтение или даже общение с другими людьми — а известно, что эти тренировки помогают предотвратить деменцию", — пояснил врач.

Высокий уровень холестерина, продолжил специалист, способствует образованию отложений в кровеносных сосудах сердца и мозга, что может ограничить поступление кислорода в мозг и в долгосрочной перспективе привести к повреждению нейронов.

"А деменция, по сути, является итогом отмирания нейронов, поэтому это и называется нейродегенеративным процессом", — уточнил невролог.

Кроме того, в список факторов, увеличивающих риск развития деменции, входят недостаток физической активности, курение, чрезмерное потребление алкоголя, загрязнение воздуха, травмы головы, ограниченное социальное взаимодействие, низкий уровень образования, ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, депрессия и нарушения слуха. Согласно новому исследованию в Lancet, эти 12 факторов, а также два новообнаруженных, ответственны за 49 процентов всех случаев деменции по всему миру.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
Специалист Хрипунов Александр
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