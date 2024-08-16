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Обнаружена "чёрная" опасность из посудомоечных машин, которая угрожает здоровью печени

В посудомойке могут появиться чёрные дрожжи. Как этого не допустить?
1:03
Здоровье

Владельцев посудомоечных машин предупредили о серьёзной опасности. При недостаточном уходе может появиться грибок, включая чёрные дрожжи. Об этом рассказал NEWS. ru профессор Сергей Гильденскиольд, специалист по географии, геоэкологии и природопользованию Государственного университета просвещения.

В посудомойке могут появиться чёрные дрожжи. Как этого не допустить?
Фото: commons.wikimedia. org by DaraDaraDara, CC BY-SA 4.0

Эту плесень трудно обнаружить, так как она чаще всего возникает между дверцей и уплотнителем. Избавиться от чёрных дрожжей непросто, так как они выдерживают температуру до 80 градусов Цельсия и размножаются в щелочной среде.

"Они обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда могут перекочевать в печень человека", — уточнил эксперт.

В борьбе с этим грибком поможет уксус. Посудомоечную машину следует периодически мыть изнутри уксусом, особенно корзину для посуды. После рабочего цикла машину нужно оставлять открытой для просушки, так как грибок не переносит сухую среду.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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