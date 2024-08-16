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Почему не стоит злоупотреблять грушами - объясняет эксперт

Злоупотребление грушами может спровоцировать запоры и аллергию
1:09
Здоровье

Любителям груш необходимо соблюдать умеренность в поедании фруктов, поскольку их чрезмерное потребление может привести к запорам и другим неприятным последствиям. Об этом предупредила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Татьяна Алексеева в интервью NEWS.ru.

Злоупотребление грушами может спровоцировать запоры и аллергию
Фото: creativecommons.org by Glysiak, CC BY-SA 1.0

Эксперт отметила, что груши являются отличным выбором для тех, кто соблюдает диету, поскольку в 100 граммах содержится всего 47 ккал. Кроме того, этот фрукт богат витаминами С, К, В2, В6, В9 и является ценным источником клетчатки, которая положительно влияет на работу кишечника. Груши также содержат железо, необходимое для поддержания уровня гемоглобина в крови. Однако важно помнить, что всё хорошо в меру и не следует съедать слишком большое количество груш за один раз.

"Не рекомендуется употреблять груши в очень больших количествах, так как это может привести к запорам. У некоторых людей, страдающих аллергией на пыльцу берёзы, может быть аллергия на грушу", — уточнила специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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