В России найдена безопасная вакцина для профилактики оспы обезьян

Роспотребнадзор: вакцина для профилактики оспы обезьян находится в центре "Вектор"

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вакцина для профилактики оспы обезьян находится в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор", как сообщает Life.Ru пресс-служба Роспотребнадзора.

"В 2022 году ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрирована вакцина четвёртого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак", являющаяся технологически передовым препаратом мирового уровня", — пояснили представители ведомства.

По информации Роспотребнадзора, эта вакцина также предназначена для профилактики оспы обезьян, заболевания, принадлежащего к семейству ортопоксвирусов. Препарат "ОртопоксВак", созданный на основе ослабленного живого вируса осповакцины, обеспечивает стойкий иммунитет и отличается высоким уровнем безопасности.

Разработка вакцины "ОртопоксВак" началась в 2009 году, прошла все необходимые исследования и испытания и в октябре 2022 года центр "Вектор" получил патент на неё от Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).