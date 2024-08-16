Чтобы не заразиться ротавирусом на отдыхе, держитесь подальше от людей — и никаких аквапарков

Врач запретила проводить на отдыхе лекарственную профилактику ротавируса

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На отдыхе выше риск подхватить ротавирус, предупредила начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента РФ Екатерина Красильникова. Она рассказала Москве 24, как от этого уберечься.

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"На отдыхе риск заразиться выше: вирус прекрасно себя чувствует в тёплом влажном климате и быстро распространяется. Плюс на курортах массовое скопление людей", — объяснила врач.

Она посоветовала соблюдать социальную дистанцию хотя бы два метра, не посещать места массового скопления людей, особенно аквапарки и бассейны, не пускать детей в игровые комнаты. "В целом инфекция часто передается контактно-бытовым способом, поэтому всем обязательно надо чаще мыть руки под проточной водой с мылом, а затем обрабатывать их антисептиком", — посоветовала собеседница издания.

Потенциальный источник заражения — продукты, с которыми контактировал больной. Поэтому лучше не питаться в сомнительных местах, покупать только термически обработанную еду, приготовленную в нормальных условиях. "И не советую покупать соки и коктейли, в которых есть лёд, — он может быть приготовлен из некипячёной воды и рискует стать фактором передачи инфекции", — добавила Красильникова.

В то же время она предостерегла от профилактики противовирусными препаратами. "Нельзя их пить без показаний и не под контролем врача. Эффективных противовирусных препаратов для лечения вирусных гастроэнтеритов не существует. Как и нет лекарственных препаратов для профилактики кишечных инфекций", — заключила врач.