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Эксперты рассказали, полезен ли чай с ароматическими добавками

EatingWell: ароматизированный чай может приносить пользу для здоровья
1:11
Здоровье

Ароматизированный чай может быть полезным для здоровья, если он приготовлен из натуральных ингредиентов.

EatingWell: ароматизированный чай может приносить пользу для здоровья
Фото: flickr.com by Pasi Mammela, CC BY-SA 2.0

Эксперты издания EatingWell утверждают, что некоторые ароматизированные чаи, даже самые обычные, из магазина, также могут принести пользу организму. Например, готовые пакетированные варианты, если они не содержат искусственных ароматизаторов, сахара и подсластителей, могут быть рекомендованы к употреблению. Лучше выбирать смеси, состоящие только из чайных листьев, трав, фруктов, цветов и специй.

Существуют различные виды ароматизированного чая, такие как лавандовый, гранатовый, цитрусовый или с тропическими фруктами. Каждый из них оказывает определённое воздействие на организм. Например, такой чай способствует гидратации организма, особенно если трудно пить только чистую воду в течение дня.

Имбирный, цитрусовый или чай с куркумой поддерживают иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а коричный чай помогает нормализовать уровень глюкозы в крови при отсутствии добавленного сахара.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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