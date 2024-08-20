Эксперты рассказали, полезен ли чай с ароматическими добавками

Ароматизированный чай может быть полезным для здоровья, если он приготовлен из натуральных ингредиентов.
Эксперты издания EatingWell утверждают, что некоторые ароматизированные чаи, даже самые обычные, из магазина, также могут принести пользу организму. Например, готовые пакетированные варианты, если они не содержат искусственных ароматизаторов, сахара и подсластителей, могут быть рекомендованы к употреблению. Лучше выбирать смеси, состоящие только из чайных листьев, трав, фруктов, цветов и специй.
Существуют различные виды ароматизированного чая, такие как лавандовый, гранатовый, цитрусовый или с тропическими фруктами. Каждый из них оказывает определённое воздействие на организм. Например, такой чай способствует гидратации организма, особенно если трудно пить только чистую воду в течение дня.
Имбирный, цитрусовый или чай с куркумой поддерживают иммунитет и сердечно-сосудистую систему, а коричный чай помогает нормализовать уровень глюкозы в крови при отсутствии добавленного сахара.
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