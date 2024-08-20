Специалист по питанию сообщила, какая ягода является самой полезной для здоровья сердца

Эксперт по питанию: ежевика лучше других ягод снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по правильному питанию и коррекции веса Светлана Александрова утверждает, что ежевика является одной из самых полезных ягод для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, профилактики сахарного диабета и борьбы с инфекциями.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Ежевика содержит ферменты, которые способствуют усвоению и активации минералов, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, необходимые для поддержания здоровья сердца и сосудов. Кроме того, эта ягода богата пектином и полифенолами, такими как антоцианы, которые снижают риск образования тромбов, развития сахарного диабета и некоторых видов рака.

Александрова отметила в разговоре с РИА Новости, что ежевика также содержит салициловую, яблочную, лимонную, винную и никотиновую кислоты, которые полезны для сердца и иммунной системы. Эта ягода укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ, а также помогает снижать температуру и бороться с инфекциями.

Таким образом, ежевика является ценным источником питательных веществ и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье и защищают организм от различных заболеваний.