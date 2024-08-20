Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полиция проводит расследование по делу об избиении тренера по боксу в Курской области
Этот метод сделает ваш инструмент вечным: как правильно наточить садовую тяпку
Пигментные пятна: причины появления и эффективные способы лечения
ВСК: 67% россиян выбирают депозиты для накоплений на чёрный день
Банки КНР начали возвращать платежи от российских импортёров
ВКС РФ установили в КАБ датчики сопровождения движущихся целей
В Индии найден древний терракотовый трубопровод, подтверждающий развитые водные системы
Из-за каких ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо
GM сократит более 1000 инженеров-программистов

Специалист по питанию сообщила, какая ягода является самой полезной для здоровья сердца

Эксперт по питанию: ежевика лучше других ягод снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
1:18
Здоровье

Специалист по правильному питанию и коррекции веса Светлана Александрова утверждает, что ежевика является одной из самых полезных ягод для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, профилактики сахарного диабета и борьбы с инфекциями.

Эксперт по питанию: ежевика лучше других ягод снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, CC BY-SA 4.0

Ежевика содержит ферменты, которые способствуют усвоению и активации минералов, а также жирные кислоты омега-3 и омега-6, необходимые для поддержания здоровья сердца и сосудов. Кроме того, эта ягода богата пектином и полифенолами, такими как антоцианы, которые снижают риск образования тромбов, развития сахарного диабета и некоторых видов рака.

Александрова отметила в разговоре с РИА Новости, что ежевика также содержит салициловую, яблочную, лимонную, винную и никотиновую кислоты, которые полезны для сердца и иммунной системы. Эта ягода укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ, а также помогает снижать температуру и бороться с инфекциями.

Таким образом, ежевика является ценным источником питательных веществ и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье и защищают организм от различных заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Обсудить
Популярное
В США оценили уничтожение британского Challenger 2 под Курском

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch об уничтожении Россией поставленного Британией Украине танка Challenger 2 под Курском.

В США прокомментировали уничтожение западного Challenger 2 под Курском
Простые и действенные способы навсегда отогнать муравьёв с вашего огорода
Как раз и навсегда избавиться от муравьев на даче: 3 проверенных рецепта
Насыщенный, ароматный плов: секреты приготовления этого восточного блюда
Тушёные кабачки с рисом и овощами: недорогое и полезное блюдо из самых простых продуктов
Asia Nikkei: центральные банки мира теряют интерес к доллару и юаню, скупая золото Любовь Степушова ATM: мемы могут обрушить экономику и политическую систему США Олег Володин Лукашенко заявил, что Зеленского свои же могут ликвидировать как предателя Дмитрий Плотников
Кабачки в кляре с сыром: эта закуска станет любимым блюдом из кабачков в вашей семье
Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса
Самые красивые кошки: топ-5
Самые красивые кошки: топ-5
Последние материалы
Пигментные пятна: причины появления и эффективные способы лечения
ВСК: 67% россиян выбирают депозиты для накоплений на чёрный день
Банки КНР начали возвращать платежи от российских импортёров
Эксперт по питанию: ежевика лучше других ягод снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
ВКС РФ установили в КАБ датчики сопровождения движущихся целей
В Индии найден древний терракотовый трубопровод, подтверждающий развитые водные системы
Из-за каких ошибок интерьер кухни всегда будет выглядеть плохо
GM сократит более 1000 инженеров-программистов
Подолог Елена Лапатина посоветовала стельки для профилактики мозолей на ногах
Подойдёт ко многим блюдам: рецепт намазки из кабачка и моркови
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.