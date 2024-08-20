Диетолог перечислил фрукты и ягоды, которыми не стоит злоупотреблять склонным к сахарному диабету

Диетолог не советует есть слишком много винограда и арбуза из-за высокого гликемического индекса

Врач-диетолог и доктор медицинских наук Алексей Березников сообщил, что некоторые фрукты и ягоды не рекомендуется употреблять в большом количестве из-за высокого содержания сахара.

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По словам специалиста, людям, которые опасаются повышения уровня сахара в крови, кажется, что кислые фрукты содержат меньше сахара, однако ориентироваться нужно не на вкус, а на гликемический индекс.

"Люди, которые боятся повышения сахара в крови, выбирают кислые фрукты, интуитивно полагая, что там меньше сахара. На самом деле ориентироваться нужно не на вкус фрукта или ягоды, а на гликемический индекс. Чем он выше, тем менее фрукт полезен для людей, склонных к избыточной массе тела и сахарному диабету", — сказал Березников в беседе с РИА Новости.

Березников советует избегать фруктов и ягод с гликемическим индексом выше 35, включая киви, крыжовник, голубику, чернику, виноград, хурму, банан, дыню, ананас, арбуз и цитрусовые. Фрукты и ягоды с гликемическим индексом ниже 35, по его словам, можно употреблять ежедневно, например, авокадо (10 единиц), вишню (25 единиц), клубнику (25 единиц), малину (25 единиц), грушу (30 единиц) и абрикос (34 единицы).

Врач отмечает, что употребление фруктов и продуктов с высоким гликемическим индексом может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа из-за нарушения секреции инсулина. Продукты с гликемическим индексом выше 70, такие как фруктовый мармелад и сухофрукты, способны быстро повышать уровень глюкозы в крови и также быстро снижать его, вызывая избыточное выделение инсулина в кровь.