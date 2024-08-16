Оценена вероятность завоза в Россию смертоносной лихорадки Оропуш, от которой не существует вакцин

Лихорадка Оропуш России, скорее всего, не грозит, успокоил вирусолог Павел Волчков

2:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Европе бьют тревогу из-за завоза лихорадки Оропуш — за два месяца зарегистрировано уже 19 случаев, а в Бразилии, откуда началась вспышка, умерли два человека.

Фото: CSIRO is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Для России эта инфекция безопасна, успокоил вирусолог, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с Pravda.Ru.

Возбудитель болезни относится к так называемым арбовирусам, которые распространяются различными насекомыми, членистоногими и т. п. кровососущими. У лихорадки Оропуш есть конкретный переносчик — похожая на комара мошка Culicoides paraensis (мокрец). "Она очень теплолюбивая. Её ареал обитания — именно те самые острова Карибского бассейна, тропики, латиноамериканские страны, центральноамериканские страны. И именно в силу ограниченности её ареала у нас есть пока что сдержанный оптимизм, что данное заболевание не распространится на другие регионы. В случае России у нас есть ещё более весомое ожидание, что заболевание не сможет распространиться в нашем регионе, потому что у нас банально холодно", — объясняет собеседник издания.

Туристы могут завезти инфекцию в Россию, подобно тому, как это произошло в Европе, но она вряд ли здесь распространится: естественный резервуар для вируса — ленивцы и другие животные. Однако он адаптируется.

"В Центральной и Латинской Америке появилась уже и городская популяция. И уже люди являются естественным носителем для городских штаммов. И уже насекомые переносят от одного человека к другому. Доля таких людей растёт. Это представляет проблему для населения того региона. Это представляет проблему для туристов", — продолжает специалист.

Превратиться в угрозу для Европы и России лихорадка Оропуш может, если её переносчиком станет какое-нибудь местное кровососущее насекомое. "В России это гораздо менее вероятно. У нас есть сезоны, когда у нас практически 7-9 месяцев зимы, когда насекомых нет. Поэтому у нас относительно безопасно, но тем не менее мы знаем, что есть такие насекомые, как клещи, в которых живет вирус клещевого энцефалита. В принципе, адаптация какая-то возможна. Вирус, конечно, в таких насекомых может и зимовать. Как насекомые переживают зиму, так и вирус может зимовать", — предупреждает Волчков.

Вакцины против вируса лихорадки Оропуш нет в силу причин финансово-экономического характера, добавил он. "Я думаю, что ожидать, что такая вакцина будет в скором времени разработана, в общем-то, наивно. Поэтому оно будет течь, как течёт, до тех пор пока это не станет проблемой западных стран", — заключил учёный.