Дерматолог назвала семь простых правил ухода для свежести и молодости кожи лица

Дерматолог перечислила правила ухода за кожей лица для продления молодости

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач — дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, какой базовый уход за кожей лица позволит вам отсрочить старость.

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Специалист рекомендует правильно очищать кожу от загрязнений. Она советует выбирать средства с кремовой текстурой, молочко или масла. Эксперт призывает использовать тёплую, а не горячую воду при умывании.

Байрамукова похвалила сыворотки для домашнего ухода.

Ранее сообщалось, как правильно умывать лицо.

"Для женщин 50+ особенно рекомендуются сыворотки с ретинолом, коллагеном, витаминами С и Е. Они помогают разгладить морщины, улучшить упругость кожи и выровнять тон", — цитирует слова дерматолога "Вечерняя Москва".

Косметолог призывает также не забывать о увлажняющих и питательных кремах с пептидами, керамидами и гиалуроновой кислотой.

Помогут сохранить кожу лица молодой и красивой, по словам эксперта, маски с омолаживающим эффектом.