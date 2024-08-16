Дерматолог назвала семь простых правил ухода для свежести и молодости кожи лица

Врач — дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова объяснила, какой базовый уход за кожей лица позволит вам отсрочить старость.
Специалист рекомендует правильно очищать кожу от загрязнений. Она советует выбирать средства с кремовой текстурой, молочко или масла. Эксперт призывает использовать тёплую, а не горячую воду при умывании.
Байрамукова похвалила сыворотки для домашнего ухода.
Ранее сообщалось, как правильно умывать лицо.
"Для женщин 50+ особенно рекомендуются сыворотки с ретинолом, коллагеном, витаминами С и Е. Они помогают разгладить морщины, улучшить упругость кожи и выровнять тон", — цитирует слова дерматолога "Вечерняя Москва".
Косметолог призывает также не забывать о увлажняющих и питательных кремах с пептидами, керамидами и гиалуроновой кислотой.
Помогут сохранить кожу лица молодой и красивой, по словам эксперта, маски с омолаживающим эффектом.
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