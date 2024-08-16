Врач-терапевт рассказал, сильно ли опасны местные змеи: "Яд может и убить"

Врач-терапевт объяснил, насколько опасны местные змеи: будет мучительно больно

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, чем чреват укус змей, которые водятся в средней полосе России.

Фото: flickr.com by Bernard DUPONT from FRANCE, CC BY-SA 2.0

Специалист объяснил, что в Москве и Подмосковье обитают ужи, медянки и гадюки. Среди них ядовита только гадюка.

Медик рассказал, что укус гадюки обычно не заканчивается для взрослого человека летальным исходом, однако многое зависит от места укуса.

Ранее сообщалось, что питон проглотил женщину в Индонезии.

"Если в лицо или шею, тогда яд может и убить. А вот если змея цапнет за ногу, тогда будет мучительно больно. А вот для детей змеи более опасны", — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Эксперт рассказал, что не во всех поликлиниках есть противоядие от змей, так как такой препарат не хранится долго.

Звонков отметил, что для минимизации ущерба от укуса змеи следует сделать разрез на месте укуса, чтобы выпустить яд. Можно также отсосать яд. Делать это лучше с помощью шприца без иглы.