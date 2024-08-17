Развенчан ещё один медицинский миф: суставы и кости невозможно "застудить"

Австралийские учёные опровергли связь болей в суставах с погодой

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Австралии опровергли связь болей в мышцах или обострения воспалений суставов с погодой. О результатах исследования на эту тему рассказала профессор Мануэла Феррейра из Института глобального здравоохранения Джорджа в The Conversation.

Фото: Freepik by yanalya, PDM

"Очень немногие исследования были специально и надлежащим образом разработаны для поиска какой-либо прямой связи между изменениями погоды и болью в суставах или мышцах. И наше исследование является первым, в котором оцениваются данные этих конкретных исследований", — похвалилась она.

Исследователи сравнили данные о состоянии более 15 тысяч человек со всего мира, сообщавших о 28 тысячах эпизодов боли в спине, остеоартрите колена или бедра, а также ревматоидном артрите и подагре, с метеоусловиями в момент обострения в месте проживания.

"Результаты этого исследования показывают, что мы не испытываем обострений боли в суставах или мышцах в результате изменения погоды, а холодный день не увеличивает риск возникновения боли в коленях или спине. Другими словами, нет прямой связи между погодой и болью в спине, колене или бедре, и она не может привести к артриту", — резюмировала профессор.

Единственным исключением стала подагра, которая может усилиться в более тёплых, сухих условиях. Но у неё совершенно иной патогенез — обострения связаны с обезвоживанием, подчёркивает Феррейра.

Распространенный предрассудок о связи болей в суставах с погодой она объяснила её влиянием на двигательную активность: когда на улице ненастье, люди остаются дома и сидят за компьютером/перед телевизором, что никак здоровью опорно-двигательного аппарата не способствует, а также эффектом ноцебо, когда вера в усиление боли её и провоцирует.