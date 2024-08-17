Учёные определили ключевой фактор, провоцирующий развитие рака толстой кишки у молодых

NPJ PO: колоректальный рак у молодых чаще возникает из-за мясной диеты

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Кливлендской клиники (США) определили ключевой фактор, способствующий развитию колоректального рака (рака прямой и толстой кишки) у молодых людей. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале NPJ Percision Oncology (NPJ PO).

Фото: Openverse by H o l l y., CC BY 2.0

Учёные обнаружили, что метаболиты (молекулы, получаемые из пищи) у пациентов молодого и среднего возраста с колоректальным раком отличаются. Также были выявлены специфические изменения в составе микробиома кишечника у молодых и пожилых пациентов с этим заболеванием.

Для объединения и анализа имеющихся данных, а также для определения наиболее значимых факторов, команда разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Исследование показало, что у молодых пациентов наблюдается повышенный уровень метаболитов, связанных с усвоением аминокислоты аргинин.

Предполагается, что эти различия могут быть обусловлены длительным употреблением красного и обработанного мяса.

В будущем учёные планируют исследовать, как определённые диеты или доступные препараты для регуляции выработки аргинина могут помочь в профилактике или лечении колоректального рака у молодых людей.