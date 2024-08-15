Раскрыта доза кофеина, которая может привести к гипертонии

ACC: употребление более 400 мг кофеина увеличивает риск гипертонии

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное потребление более 400 мг кофеина может увеличить риск развития гипертонии у молодых здоровых людей, как сообщает Газета.Ru со ссылкой на исследование Американского колледжа кардиологии (ACC)

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй, CC0

Учёные изучили 92 человека в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным давлением. Около 20% из них потребляли более 400 мг кофеина в день (примерно 4 чашки кофе, 10 банок газировки или 2 энергетика) не менее 5 дней в неделю в течение года.

У этих людей после физической нагрузки (теста на лестнице) наблюдалось более высокое артериальное давление и частота сердечных сокращений, что указывает на снижение выносливости.

Учёные предполагают, что кофеин может повышать риск гипертонии и учащенного сердцебиения за счёт воздействия на вегетативную нервную систему. Повышенное давление может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как инфаркт, деменция, сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек.

Важно отметить, что вред от кофеина может усиливаться при курении, употреблении алкоголя, избыточном потреблении соли и недостатке физической активности.