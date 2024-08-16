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Учёные выяснили, какие группы людей чаще остальных болеют раком

BMJOpen: у людей с нарушениями обучения часто развивается метастатический рак
Здоровье

Учёные из Университета Глазго выявили, что люди с нарушениями обучаемости чаще подвержены метастатическому раку и имеют более высокий риск смерти от онкологических заболеваний. Эти выводы были опубликованы в журнале BMJ Open.

BMJOpen: у людей с нарушениями обучения часто развивается метастатический рак
Фото: freepik.com by DC Studio, PDM

Для оценки количества взрослых с умственной отсталостью учёные использовали данные переписи населения Шотландии 2011 года, которые они сопоставили с информацией из Шотландского регистра рака.

Они обнаружили, что взрослые с трудностями в обучении имеют более высокий риск развития метастатического рака неопределенного происхождения (рака, распространяющегося на другие органы). Также выяснилось, что вероятность летального исхода от рака на поздних стадиях у людей с особыми потребностями в три раза выше, чем у остальной части населения.

Наиболее распространённые причины преждевременной смерти среди женщин, как с нарушениями обучения, так и без, включают рак молочной железы, онкологические заболевания пищеварительной системы (особенно колоректальный рак) и рак лёгких. Однако у женщин с умственной отсталостью риск смерти от рака груди, яичников и шейки матки был выше.

Среди мужчин с ограниченной способностью к обучению наиболее частыми причинами смерти были злокачественные опухоли пищеварительной системы (особенно колоректальный рак), рак лёгких и рак неопределённого происхождения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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