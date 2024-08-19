Репродуктолог рассказала, как физическая активность связана с фертильностью

Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-репродуктолог Ирина Соломахина рассказала о влиянии физической активности на фертильность.

Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler, CC BY-SA 2.0

Эксперт сообщила, что регулярные и умеренные тренировки способствуют выработке важных гормонов, таких как эстроген и прогестерон, необходимых для нормального функционирования репродуктивной системы.

Соломахина в беседе со "Спорт-Экспрессом" также отметила, что умеренная физическая активность снижает риск выкидышей и бесплодия, а также увеличивает шансы на успешное зачатие при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО.

Кроме того, врач подчеркнула, что спорт положительно влияет на мужскую фертильность, улучшая качество спермы и повышая активность сперматозоидов. Однако она предупредила, что чрезмерные спортивные нагрузки могут негативно сказаться на репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Поэтому важно соблюдать баланс между тренировками и отдыхом.