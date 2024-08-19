Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты выразительных бровей: уход и коррекция для безупречного образа
Подборка игр в жанре постапокалипсиса и выживания
Поклонники ужасов составили список 5 самых страшных фильмов от Netflix
Как подготовить клубнику к потрясающему урожаю в следующем году: важные советы на сентябрь
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
Польза и вред кабачков: всё, что нужно знать об этом овоще
РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО

Репродуктолог рассказала, как физическая активность связана с фертильностью

Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность
1:03
Здоровье

Врач-репродуктолог Ирина Соломахина рассказала о влиянии физической активности на фертильность.

Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность
Фото: commons.wikimedia.org by Chris Hunkeler, CC BY-SA 2.0

Эксперт сообщила, что регулярные и умеренные тренировки способствуют выработке важных гормонов, таких как эстроген и прогестерон, необходимых для нормального функционирования репродуктивной системы.

Соломахина в беседе со "Спорт-Экспрессом" также отметила, что умеренная физическая активность снижает риск выкидышей и бесплодия, а также увеличивает шансы на успешное зачатие при использовании вспомогательных репродуктивных технологий, включая ЭКО.

Кроме того, врач подчеркнула, что спорт положительно влияет на мужскую фертильность, улучшая качество спермы и повышая активность сперматозоидов. Однако она предупредила, что чрезмерные спортивные нагрузки могут негативно сказаться на репродуктивной функции как у мужчин, так и у женщин. Поэтому важно соблюдать баланс между тренировками и отдыхом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Вкусная советская подливка без мяса: хороша для любых мясных блюд и гарниров
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Уточнён перечень работ, входящих в техобслуживание бытового газового оборудования
Похудеть за 14 дней реально: 3 лайфхака, которые изменят вашу жизнь
Алиев выбрал курс на сотрудничество с Путиным. Редкий пример суверенитета Любовь Степушова Авантюра Зеленского в Курской области съела все резервы и запасы ВСУ Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов
4 упражнения для похудения в талии за 30 дней
Как эффективно заточить секатор: инструкция
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Бабушкин рецепт теста для жареных пирожков: они получаются румяные, пышные и воздушные
Последние материалы
МИД РФ объявил о расширении санкций против Британии
Жара в Балтийском море грозит уничтожить жизнь под водой
Футболист Глушенков заработал штрафов ПДД на 160 тысяч
Гинеколог Соломахина: умеренные физические нагрузки повышают фертильность
Польза и вред кабачков: всё, что нужно знать об этом овоще
РСА определил регионы с самой высокой долей убыточных договоров ОСАГО
Bloomberg: падение спроса на сталь в Китае может потрясти мировую индустрию
Врач Сахаров назвал головную боль и головокружение признаками постоянной усталости
Как уменьшить частоту использования дезодоранта: советы косметолога
Из-за нововведений в страховании 75 % водителей такси могут потерять работу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.