Врач рассказал, в чём выражаются признаки постоянной усталости

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о признаках постоянной усталости в интервью для "Спорт-Экспресс".
По словам специалиста, усталость — это функциональное состояние, характеризующееся снижением энергии, работоспособности и мотивации. Оно влияет на физическое и психическое здоровье человека.
Среди признаков постоянной усталости доктор назвал головную боль и головокружение, замедленную реакцию и проблемы с координацией, сонливость, лень, апатию и отсутствие мотивации. Также об этом состоянии свидетельствуют снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, мышечная слабость и ощущение неполноценного отдыха после сна по утрам. Кроме того, постоянная усталость может быть связана с частыми инфекционными заболеваниями из-за ослабленного иммунитета.
Однако врач подчеркнул, что в большинстве случаев постоянная усталость указывает на сбои в работе организма, вызванные развитием определённых заболеваний.
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