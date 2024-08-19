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Врач рассказал, в чём выражаются признаки постоянной усталости

Врач Сахаров назвал головную боль и головокружение признаками постоянной усталости
1:08
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о признаках постоянной усталости в интервью для "Спорт-Экспресс".

Врач Сахаров назвал головную боль и головокружение признаками постоянной усталости
Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

По словам специалиста, усталость — это функциональное состояние, характеризующееся снижением энергии, работоспособности и мотивации. Оно влияет на физическое и психическое здоровье человека.

Среди признаков постоянной усталости доктор назвал головную боль и головокружение, замедленную реакцию и проблемы с координацией, сонливость, лень, апатию и отсутствие мотивации. Также об этом состоянии свидетельствуют снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, мышечная слабость и ощущение неполноценного отдыха после сна по утрам. Кроме того, постоянная усталость может быть связана с частыми инфекционными заболеваниями из-за ослабленного иммунитета.

Однако врач подчеркнул, что в большинстве случаев постоянная усталость указывает на сбои в работе организма, вызванные развитием определённых заболеваний.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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