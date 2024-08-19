Врач рассказал, в чём выражаются признаки постоянной усталости

Врач Сахаров назвал головную боль и головокружение признаками постоянной усталости

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории Андрей Сахаров рассказал о признаках постоянной усталости в интервью для "Спорт-Экспресс".

Фото: commons.wikimedia.org by D. Sharon Pruitt, owner of Pink Sherbet Photography, CC BY 2.0

По словам специалиста, усталость — это функциональное состояние, характеризующееся снижением энергии, работоспособности и мотивации. Оно влияет на физическое и психическое здоровье человека.

Среди признаков постоянной усталости доктор назвал головную боль и головокружение, замедленную реакцию и проблемы с координацией, сонливость, лень, апатию и отсутствие мотивации. Также об этом состоянии свидетельствуют снижение концентрации внимания и ухудшение памяти, мышечная слабость и ощущение неполноценного отдыха после сна по утрам. Кроме того, постоянная усталость может быть связана с частыми инфекционными заболеваниями из-за ослабленного иммунитета.

Однако врач подчеркнул, что в большинстве случаев постоянная усталость указывает на сбои в работе организма, вызванные развитием определённых заболеваний.