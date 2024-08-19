Уролог назвал напиток, который помогает облегчить симптомы цистита

Уролог Пульбере: морс из клюквы помогает защититься от цистита и пиелонефрита

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Цистит и пиелонефрит — это воспалительные заболевания мочевыделительной системы, которые могут вызывать сильный дискомфорт у пациентов. Эти заболевания чаще встречаются у женщин, но могут также возникать у пожилых мужчин. Об этом рассказал врач-уролог Сергей Пульбере.

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Инфекции мочеполовой системы часто активизируются летом из-за изменения режима дня и питания, переохлаждения и акклиматизации. Лечение этих заболеваний должно проводиться под наблюдением специалиста.

Клюквенный сок содержит антиоксиданты и проантоцианидины, которые могут помочь предотвратить прикрепление бактерий к стенкам мочевого пузыря и уретры. Это может снизить риск развития инфекций мочевыводящих путей, пишет "АиФ".

Однако клюквенный сок не является лекарством и не может заменить медикаментозное лечение. Он должен использоваться только в качестве дополнения к основному лечению, назначенному врачом.