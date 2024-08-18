Учёные перечислили признаки рака яичника

Daily Mail: быстрое насыщение после еды может указывать на рак яичников

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из гинекологического и онкологического центра Pan Birmingham в Великобритании, согласно публикации в Daily Mail, обнаружили, что вздутие живота и преждевременное чувство насыщения у женщин могут служить ранними сигналами рака яичников, проявляясь задолго до официального диагноза.

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Исследователи подчёркивают, что такие типичные симптомы рака яичников как боли в спине и тазу, диарея, усталость, вагинальные кровотечения, частое мочеиспускание и потеря аппетита, обычно сопровождают заболевание. Однако существуют и менее явные признаки, например, вздутие живота и быстрое насыщение, которые могут возникать за три года до постановки диагноза. По мнению учёных, эти симптомы могут ошибочно приниматься за проявления других заболеваний, что приводит к отсрочке обращения за медицинской помощью.

Ученые акцентируют внимание на том, что раннее обращение к врачу и проведение необходимых обследований существенно уменьшают риск развития злокачественных опухолей. Они также указывают на ожирение как на главный фактор риска развития рака яичников.

Уточнения

Карцинома яичника — злокачественная опухоль, поражающая яичники. Может носить как первичный характер, когда основной очаг расположен в тканях яичника, так и вторичный (метастатический), с первичным очагом практически в любой части тела.