Учёные нашли белок, способствующий замедлению старения мозга

Учёные из Университета Южной Калифорнии установили, что белок TMEM16F способствует сохранению здоровья нейронов и продлению молодости мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.
Учёные сосредоточили своё внимание на белке TMEM16F, который играет важную роль в поддержании стабильности клеточных мембран. Они обнаружили, что с возрастом концентрация этого белка в нейронах уменьшается, что негативно влияет на их функциональность и способность к восстановлению повреждений.
В экспериментах на лабораторных мышах было показано, что искусственное повышение уровня TMEM16F у пожилых животных улучшило их когнитивные способности и память. Учёные подчеркнули, что такое "омоложение" мозга может стать основой для разработки новых стратегий лечения возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако для внедрения экспериментального лечения, направленного на воздействие на TMEM16F, в клиническую практику потребуется провести ещё множество дополнительных исследований.
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса
Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.