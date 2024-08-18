Учёные нашли белок, способствующий замедлению старения мозга

MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Южной Калифорнии установили, что белок TMEM16F способствует сохранению здоровья нейронов и продлению молодости мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

Учёные сосредоточили своё внимание на белке TMEM16F, который играет важную роль в поддержании стабильности клеточных мембран. Они обнаружили, что с возрастом концентрация этого белка в нейронах уменьшается, что негативно влияет на их функциональность и способность к восстановлению повреждений.

В экспериментах на лабораторных мышах было показано, что искусственное повышение уровня TMEM16F у пожилых животных улучшило их когнитивные способности и память. Учёные подчеркнули, что такое "омоложение" мозга может стать основой для разработки новых стратегий лечения возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако для внедрения экспериментального лечения, направленного на воздействие на TMEM16F, в клиническую практику потребуется провести ещё множество дополнительных исследований.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса