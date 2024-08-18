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Учёные нашли белок, способствующий замедлению старения мозга

MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
1:09
Здоровье

Учёные из Университета Южной Калифорнии установили, что белок TMEM16F способствует сохранению здоровья нейронов и продлению молодости мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.

MedicalXpress: белок TMEM16F замедляет старение мозга
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), PDM

Учёные сосредоточили своё внимание на белке TMEM16F, который играет важную роль в поддержании стабильности клеточных мембран. Они обнаружили, что с возрастом концентрация этого белка в нейронах уменьшается, что негативно влияет на их функциональность и способность к восстановлению повреждений.

В экспериментах на лабораторных мышах было показано, что искусственное повышение уровня TMEM16F у пожилых животных улучшило их когнитивные способности и память. Учёные подчеркнули, что такое "омоложение" мозга может стать основой для разработки новых стратегий лечения возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Однако для внедрения экспериментального лечения, направленного на воздействие на TMEM16F, в клиническую практику потребуется провести ещё множество дополнительных исследований.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Старение человека — биологический процесс постепенной деградации частей и систем организма человека и последствия этого процесса

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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