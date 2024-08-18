Звон в ушах: о каких заболеваниях он может свидетельствовать

Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Наталья Щипицина предупредила, что шум и звон в ушах могут быть симптомами диабета, гипертонии и других опасных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

По словам специалиста, симптомы могут проявляться по-разному. Если шум слышится с одной стороны и сопровождается снижением слуха, это может указывать на воспаление среднего уха.

Если же шум и звон ощущаются по всей голове, то, по словам врача, это может быть признаком хронической ишемии головного мозга. Наталья Щипицина подчеркнула, что это состояние, при котором поражаются мелкие сосуды, может привести к нарушению мозгового кровотока и часто встречается у людей с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов.