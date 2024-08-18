Звон в ушах: о каких заболеваниях он может свидетельствовать

Врач-невролог Наталья Щипицина предупредила, что шум и звон в ушах могут быть симптомами диабета, гипертонии и других опасных заболеваний, сообщает РИА Новости.
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По словам специалиста, симптомы могут проявляться по-разному. Если шум слышится с одной стороны и сопровождается снижением слуха, это может указывать на воспаление среднего уха.
Если же шум и звон ощущаются по всей голове, то, по словам врача, это может быть признаком хронической ишемии головного мозга. Наталья Щипицина подчеркнула, что это состояние, при котором поражаются мелкие сосуды, может привести к нарушению мозгового кровотока и часто встречается у людей с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов.
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы