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Звон в ушах: о каких заболеваниях он может свидетельствовать

Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах
0:49
Здоровье

Врач-невролог Наталья Щипицина предупредила, что шум и звон в ушах могут быть симптомами диабета, гипертонии и других опасных заболеваний, сообщает РИА Новости.

Врач Щипицина призвала россиян не игнорировать звон в ушах
Фото: flickr.com by Travis Isaacs, CC BY 2.0

По словам специалиста, симптомы могут проявляться по-разному. Если шум слышится с одной стороны и сопровождается снижением слуха, это может указывать на воспаление среднего уха.

Если же шум и звон ощущаются по всей голове, то, по словам врача, это может быть признаком хронической ишемии головного мозга. Наталья Щипицина подчеркнула, что это состояние, при котором поражаются мелкие сосуды, может привести к нарушению мозгового кровотока и часто встречается у людей с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сутулина Наталия
Специализируется на диагностике и лечении сосудистых заболеваний головного мозга, дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактикой и лечением головокружений, невралгий, атеросклероза, вегетососудистой дистании, головных болей и других заболеваний нервной системы
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