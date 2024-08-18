Учёные предостерегли о неочевидном предшественнике рака лёгких

Американские учёные из клиники Мейо и Университета Небраски выяснили, что люди с ревматоидным артритом имеют значительно более высокий риск развития рака лёгких.
"Ревматоидный артрит (РА) значительно увеличивает вероятность развития рака легких. Команда исследователей проанализировала данные о риске развития рака легких у 72 795 пациентов с РА, включая тех, у кого наблюдалось интерстициальное заболевание легких, а также информацию о 633 937 людях без артрита", — сообщает "Ридус" со ссылкой на исследование учёных.
Согласно результатам исследования, вероятность возникновения этого заболевания у пациентов с артритом увеличивается почти на 50%. Примечательно, что этот повышенный риск наблюдается даже у тех, кто никогда не курил и не употреблял другие никотиносодержащие продукты.
Ревмато́идный артри́т — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.
Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.
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