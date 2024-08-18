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Учёные предостерегли о неочевидном предшественнике рака лёгких

Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
0:59
Здоровье

Американские учёные из клиники Мейо и Университета Небраски выяснили, что люди с ревматоидным артритом имеют значительно более высокий риск развития рака лёгких.

Ревматоидный артрит повышает риск развития онкологии лёгких почти на 50%
Фото: cdc.gov by [email protected], PDM

"Ревматоидный артрит (РА) значительно увеличивает вероятность развития рака легких. Команда исследователей проанализировала данные о риске развития рака легких у 72 795 пациентов с РА, включая тех, у кого наблюдалось интерстициальное заболевание легких, а также информацию о 633 937 людях без артрита", — сообщает "Ридус" со ссылкой на исследование учёных.

Согласно результатам исследования, вероятность возникновения этого заболевания у пациентов с артритом увеличивается почти на 50%. Примечательно, что этот повышенный риск наблюдается даже у тех, кто никогда не курил и не употреблял другие никотиносодержащие продукты.

Уточнения

Ревмато́идный артри́т — системное воспалительное заболевание соединительной ткани с преимущественным поражением мелких суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита неясной этиологии со сложным аутоиммунным патогенезом.

Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома, разг. рак лёгких) — злокачественное новообразование лёгкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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