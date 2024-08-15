Врач раскрыла, какая вода опасна для гипертоников

Вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную в зависимости от степени минерализации. Лечебную воду следует употреблять только по рекомендации врача, подчеркнула Екатерина Бурляева в интервью с сайтом aif.ru.
Так, воду с высоким содержанием натрия не рекомендуется пить людям с повышенным артериальным давлением. Им лучше употреблять калийные минеральные воды.
Вода с повышенным содержанием магния может быть полезна пациентам, страдающим хроническими запорами.
"Если такой проблемы нет, то употребление воды с повышенным содержанием магния может привести к неприятным ощущениям в животе, частому жидкому стулу", — предостерегла Екатерина Бурляева.
Врач напомнила о необходимости ежедневного употребления около 1,5 литра жидкости. Для поддержания водного баланса подойдут не только вода, но и чай, компот и соки.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.