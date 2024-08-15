Врач раскрыла, какая вода опасна для гипертоников

Врач Бурляева: вода с высоким содержанием натрия опасна для гипертоников

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную в зависимости от степени минерализации. Лечебную воду следует употреблять только по рекомендации врача, подчеркнула Екатерина Бурляева в интервью с сайтом aif.ru.

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Так, воду с высоким содержанием натрия не рекомендуется пить людям с повышенным артериальным давлением. Им лучше употреблять калийные минеральные воды.

Вода с повышенным содержанием магния может быть полезна пациентам, страдающим хроническими запорами.

"Если такой проблемы нет, то употребление воды с повышенным содержанием магния может привести к неприятным ощущениям в животе, частому жидкому стулу", — предостерегла Екатерина Бурляева.

Врач напомнила о необходимости ежедневного употребления около 1,5 литра жидкости. Для поддержания водного баланса подойдут не только вода, но и чай, компот и соки.