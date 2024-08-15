Названы неожиданные причины выпадения зубов у молодого поколения

Врач Гузяева: мягкая пища может вызвать выпадение зубов у молодых людей

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выпадение зубов у молодых людей может быть вызвано не только болезнями полости рта, но и неправильным питанием. Об этом сообщила заведующая стоматологическим отделением одной из московских клиник Ирина Гузяева, как сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by Bin im Garten, CC BY-SA 3.0

"Выпадение зубов у молодых людей (эдентулизм) происходит по одной из двух причин: связочный аппарат теряет свои способности прочно удерживать зуб либо корень зуба не способен зафиксироваться в альвеолярной лунке челюсти", — пояснила врач.

По словам Ирины Гузяевой, к этому приводят запущенный кариес, пульпит и различные заболевания дёсен. Существуют и менее очевидные причины, такие как стресс, хронические болезни и плохое питание.

"При длительном отсутствии в рационе биологически важных веществ может замедлиться или полностью прекратиться питание тканей зуба и связочного аппарата. Как результат, ослабевает фиксация зубов, и они могут выпадать", — отметила детали стоматолог.

Специалист отметила, что мягкая пища также может стать причиной потери зубов, так как для правильного кровоснабжения тканей пародонта необходима регулярная жевательная нагрузка. Сахарный диабет, ожирение, остеопороз и артериальная гипертензия также повышают риски выпадения зубов, резюмировала эксперт.