Врач назвал праздничный напиток, особенно опасный для беременных

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Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
1:10
Здоровье

Употребление шампанского в больших количествах опасно для женщин, особенно во время беременности, так как может привести к мертворождению, предупреждает NEWS.ru хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Шампанское, из-за наличия углекислого газа, быстрее всасывается в кровь, что усиливает опьянение.

Злоупотребление шампанским при беременности грозит смертью плода — хирург
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam Zilles, PDM

"Пузырьки углекислого газа в шампанском помогают этанолу быстрее всасываться в кровь. Пузырьки разрушают стенки желудка и его слизистую, провоцируя язву. Шампанское губит печень, зрение, вызывает мигрень, а также мертворождение у женщин. В шампанском много насыщенного спирта с добавлением сахара, что чревато диабетом второго типа", — отметил Александр Умнов.

Кроме того, как и любой алкоголь, шампанское негативно влияет на мозг, уничтожая нейроны и ухудшая память и эмоциональное состояние, особенно у подростков. Это может привести к снижению интеллекта и развитию психологических проблем при частом употреблении.

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
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