Врач рассказала, что нужно делать при отравлении грибами до прибытия скорой

Врач Сухорукова: ожидая врача, нужно соблюдать постельный режим

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При отравлении грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". По её словам, во время ожидания врача следует лечь в постель и пить как можно больше жидкости.

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Врач отметила, что во время ожидания медицинской помощи можно попытаться оказать первую помощь самостоятельно. Во-первых, важно соблюдать постельный режим и укутать больного, если его знобит. Во-вторых, необходимо употреблять большое количество жидкости.

Наиболее подходящими напитками, по словам гастроэнтеролога, являются чистая минеральная вода комнатной температуры, охлажденный зеленый чай, солевой раствор или слабый раствор марганцовки.

"Приветствуется прием энтеросорбентов, впитывающих и выводящих яды и токсины из организма", — резюмировала Людмила Сухорукова.