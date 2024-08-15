Врач рассказала, что нужно делать при отравлении грибами до прибытия скорой

При отравлении грибами необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сообщила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова из Видновской клинической больницы в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". По её словам, во время ожидания врача следует лечь в постель и пить как можно больше жидкости.
Врач отметила, что во время ожидания медицинской помощи можно попытаться оказать первую помощь самостоятельно. Во-первых, важно соблюдать постельный режим и укутать больного, если его знобит. Во-вторых, необходимо употреблять большое количество жидкости.
Наиболее подходящими напитками, по словам гастроэнтеролога, являются чистая минеральная вода комнатной температуры, охлажденный зеленый чай, солевой раствор или слабый раствор марганцовки.
"Приветствуется прием энтеросорбентов, впитывающих и выводящих яды и токсины из организма", — резюмировала Людмила Сухорукова.
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