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Перечислены напитки, способствующие ускорению метаболизма

Врач Устинова: кофе и чёрный чай способны ускорять метаболизм
0:55
Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Елена Устинова рассказала, что некоторые популярные напитки могут стимулировать метаболизм, сообщает Газета.Ru.

Врач Устинова: кофе и чёрный чай способны ускорять метаболизм
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Среди таких напитков Устинова называет кофе и чёрный чай, которые содержат кофеин. Врач подчёркивает, что кофеин оказывает на организм тонизирующее воздействие, благодаря чему улучшается работоспособность, нервно-мышечная передача, происходит небольшое повышение частоты сердечных сокращений и естественное мочегонное действие.

Кроме того, диетолог отметила, что напитки, содержащие жгучие вещества, такие как имбирный чай, также способствуют ускорению метаболизма. Жгучие вещества, по её словам, улучшают капиллярное кровообращение и расширяют капилляры, что схоже с эффектом разогревающей мази.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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