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Врачи опровергли основные мифы о чернике

Черника повлияет на зрение, если съесть 3 килограмм ягод за день
1:12
Здоровье

Терапевт Оксана Хамицева и врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская развеяли некоторые распространенные мифы о чернике.

Черника повлияет на зрение, если съесть 3 килограмм ягод за день
Фото: shopify.com by Matthew Henry, PDM

Согласно распространенному мнению, черника положительно влияет на зрение. В ягоде содержатся вещества, которые окажут питательное воздействие на сетчатку глаза и улучшат микроциркуляцию в глазу. Однако для того, чтобы заметить такое положительное воздействие, необходимо потреблять не менее 3 килограммов черники в день.

Также существует мнение, что черника способствует омоложению. В чернике обнаружено наличие танинов и антиоксидантов, которые захватывают свободные радикалы и таким образом препятствуют старению человека. Однако нельзя потреблять огромные объёмы черники для достижения омоложения. Норма составляет 100 граммов.

Врачи отметили, что черника оказывает положительное влияние на работу мозга. Данный эффект достигается за счёт восстановления энергетического баланса клеток, антиоксидантной активности, улучшения микроциркуляции, как сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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