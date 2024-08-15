Учёные нашли коронавирусы летучих мышей в Сибири

Учёные выяснили, что кровососущие в Сибири имеют коронавирусы

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сибирь может стать "плавильным котлом" для эволюции коронавирусов из-за летучих мышей, считают учёные из Томского и Дагестанского государственных университетов, а также института вирусологии "Вектор". Биологи впервые выявили возбудителей различных болезней в организмах рукокрылых, собрав образцы в Кузбассе, на Алтае и в горах Кавказа. Результаты исследования были озвучены пресс-службой ТГУ.

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Эксперты установили, что сибирские кровососущие летучие мыши переносят коронавирусы, которые схожи как с азиатскими, так и с европейскими штаммами. Это открытие указывает на одновременную циркуляцию вирусов в популяциях летучих мышей, которые заражают друг друга при укусах или спаривании, способствуя появлению новых вариаций вирусов.

"Сегодня многие уже не вспоминают о пандемии коронавируса SARS-Cov-2. <…> Вместе с тем вирусам не важно, помните вы о них или нет, процесс их эволюции непрерывен. Цель эволюции любого вируса — заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней", — цитируется заявление автора исследования, доцента ДГУ Александра Жигалина.