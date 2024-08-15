Перечислены основные причины выпадения волос

The Sun: облысение может провоцировать дефицит витаминов и минералов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Трихолог Тиффани Холл определила основные факторы, способствующие выпадению волос, сообщает The Sun.

Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, CC BY 2.0

Врач отметила, что недостаток витаминов и минералов может стать причиной облысения. Она подчеркнула, что витамины D, E и группы B, а также железо и цинк способствуют укреплению волос и предотвращают их ломкость.

Также Холл указала на то, что прически в виде конских хвостов, тугих кос и пучков могут вызывать выпадение волос. Она добавила, что распущенные волосы часто зацепляются за ручки сумок, что приводит к механическим повреждениям.

Специалист также подчеркнула, что химическая завивка, окрашивание в светлые тона и выпрямление с помощью горячего утюжка могут негативно сказаться на состоянии волос. Холл объяснила, что высокие температуры вызывают сухость и повышенную ломкость волос.