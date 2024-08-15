Обнаружена связь высокого давления и болезни Альцгеймера

Neurology: запущенная гипертония увеличивает риск болезни Альцгеймера

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии обнаружили, что у людей старше 60 лет с артериальной гипертензией повышается риск развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

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Специалисты подчеркнули, что высокое давление является одной из главных причин инсультов и заболеваний сосудов мозга. Некоторые предыдущие исследования также показали, что приём антигипертензивных препаратов может снизить общий риск развития деменции. Однако влияние артериального давления на конкретный риск болезни Альцгеймера оставалось недостаточно изученным.

Для устранения этого пробела в знаниях исследователи провели мета-анализ ранее опубликованных исследований, которые изучали связь между болезнью Альцгеймера и различными показателями артериального давления. В анализ были включены данные от 31 250 участников из 13 стран, средний возраст которых составил 72 года.

Из общего числа участников 9% не получали лечения от гипертонии, 51% принимали лекарства, 36% не страдали от повышенного давления, а у 4% статус был неопределённым. После корректировки результатов с учетом возраста, пола и уровня образования стало ясно, что у людей с нелеченой гипертонией риск развития болезни Альцгеймера был на 36% выше, чем у тех, у кого давление было в норме, и на 42% выше, чем у тех, кто принимал антигипертензивные препараты.