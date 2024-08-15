Лучше выбрать бассейн: купание в открытых водоёмах в августе грозит смертельными последствиями

Врач-терапевт из Видновской клинической больницы Ширин Ораева советует избегать купания в водоёмах, если температура воды ниже 18 градусов, поскольку это может негативно сказаться на здоровье.
Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние
"Комфортная температура воды для купания составляет +25 градусов. Если показатели ниже +18 градусов, то лучше не покидать берег. Когда неподготовленный человек заходит в холодную воду, сужаются сосуды, повышается давление и сердечный ритм. Это приводит к судорогам, из-за которых человек может утонуть", — поделилась врач с интернет-изданием Regions.
Продолжительное пребывание в холодной воде увеличивает риск развития гипотермии, при которой человек может потерять способность звать на помощь. Поэтому лучше воздержаться от посещения водоёмов до наступления следующего лета.
Специализируется на диагностике, лечении и профилактике широкого спектра заболеваний, в том числе заболеваний опорно-двигательного аппарата, нарушений работы почек, печени, желудочно-кишечного тракта, легких, кожи, сердца и пр.
Занимается сбором анамнеза, применением объективных и специальных методов исследования, выявлением необходимости в госпитализации, диспансеризации пациентов терапевтического профиля; определением факторов риска развития хронических заболеваний, выпиской рецепта с лекарствами, назначением процедур и прочих лечебных мероприятий для нормализации здоровья пациента.
Специализируется на вопросах висцеральной терапии, остеопатии, мягких мануальных техник (миофасциальный релиз, постизометрическая релаксация, тракционные и мобилизационные техники с элементами массажа)