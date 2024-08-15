Лучше выбрать бассейн: купание в открытых водоёмах в августе грозит смертельными последствиями

Врач Ораева: купание в холодной воде грозит риском утонуть

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт из Видновской клинической больницы Ширин Ораева советует избегать купания в водоёмах, если температура воды ниже 18 градусов, поскольку это может негативно сказаться на здоровье.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Всеобщее достояние

"Комфортная температура воды для купания составляет +25 градусов. Если показатели ниже +18 градусов, то лучше не покидать берег. Когда неподготовленный человек заходит в холодную воду, сужаются сосуды, повышается давление и сердечный ритм. Это приводит к судорогам, из-за которых человек может утонуть", — поделилась врач с интернет-изданием Regions.

Продолжительное пребывание в холодной воде увеличивает риск развития гипотермии, при которой человек может потерять способность звать на помощь. Поэтому лучше воздержаться от посещения водоёмов до наступления следующего лета.