Врач назвал самое вредное блюдо из яиц

Диетолог Людмила Микитюк в интервью для NEWS.ru назвала жареные яйца, особенно с чёрной корочкой, самым вредным, но при этом популярным блюдом для завтрака.
По словам специалиста, при жарке в яйцах образуется большое количество метаболитов. Организм тратит ценные витамины и минералы на их выведение. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение варёным яйцам.
Микитюк также обратила внимание на опасность заражения сальмонеллёзом при употреблении яиц. Эта бактерия может находиться на скорлупе и вызывает серьёзное инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта. Заразиться сальмонеллёзом может человек любого возраста, а заморозка яиц не снижает риск заражения.
"Они (сальмонеллы) хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно", — уточнила врач.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.