Врач назвал самое вредное блюдо из яиц

Врач Микитюк: жареные яйца опасны из-за метаболитов

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Людмила Микитюк в интервью для NEWS.ru назвала жареные яйца, особенно с чёрной корочкой, самым вредным, но при этом популярным блюдом для завтрака.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch, CC BY 2.0

По словам специалиста, при жарке в яйцах образуется большое количество метаболитов. Организм тратит ценные витамины и минералы на их выведение. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение варёным яйцам.

Микитюк также обратила внимание на опасность заражения сальмонеллёзом при употреблении яиц. Эта бактерия может находиться на скорлупе и вызывает серьёзное инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта. Заразиться сальмонеллёзом может человек любого возраста, а заморозка яиц не снижает риск заражения.

"Они (сальмонеллы) хорошо сохраняются и долго живут в окружающей среде. Им не страшен холод, поэтому заморозка продуктов не предотвращает заражение. Зато при кипячении эти бактерии погибают мгновенно", — уточнила врач.