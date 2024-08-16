Опровергнут главный пищевой миф современности о непереносимости молочных продуктов

Химик-технолог Сергей Белков опроверг миф об аллергии на лактозу

2:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Лактоза не так страшна, как её представляют. Флейворист и химик-технолог Сергей Белков рассказал "Афише Daily" всю правду о молочном сахаре и его непереносимости.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Аллергия на лактозу — это миф, сходу заявил он. "Для возникновения аллергии нужна какая-нибудь большая и страшная чужеродная молекула, на которую будет реагировать ваша иммунная система. Лактоза — это очень простой сахар и достаточно простая молекула. Механизм непереносимости заключается в недостатке фермента лактазы", — пояснил специалист.

"Даже если фермент присутствует во взрослом организме, с возрастом его активность обычно снижается. Чем старше человек, тем хуже у него усваивается молоко. Это не общий принцип, а скорее распространённая практика. Есть те, кто до старости пьёт молоко литрами и с ними всё хорошо, а у кого-то в трехлетнем возрасте этот фермент отключается", — добавил он.

Поскольку лактоза — не аллерген, небольшое её количество не принесёт существенного вреда. Поэтому специально искать безлактозные продукты не нужно. Тем более что в некоторых случаях это бессмысленно: в сыре или твороге лактозы и так почти нет в силу технологии производства, поэтому маркировка об её отсутствии — не более чем маркетинговая уловка.

Кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир, считаются допустимыми для тех, кто страдает непереносимостью молока. Но в них лактоза есть, хотя и чуть меньше, так что лучше не рисковать.

"Если вы не замечали у себя проблем с перевариванием молока и молочных продуктов, то не переживайте и не придумывайте себе болячек. А если переживаете — то сходите и сдайте анализы. Придумывая себе несуществующие кондиции, вы не только не сделаете себе лучше, но, возможно, потратите лишние нервы и деньги на поиск продуктов без лактозы, которые вам не нужны", — заключил химик.