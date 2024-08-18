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Названы три способа, которые помогут убрать из покупного куриного мяса антибиотики и другие препараты

Диетолог Голубенко: чтобы убрать из курицы антибиотики, нужно снять с неё кожу и сделать ещё две вещи
1:06
Здоровье

Многие люди обеспокоены тем, что в курином мясе могут оставаться антибиотики, которые использовались при выращивании птицы. Считается, что в готовой продукции их уже нет, так как продукты проходят множество проверок на безопасность.

Диетолог Голубенко: чтобы убрать из курицы антибиотики, нужно снять с неё кожу и сделать ещё две вещи
Фото: commons.wikimedia.org by Dnor, PDM

Однако, если вы хотите дополнительно обезопасить себя и своих близких, существует несколько способов, которые помогут удалить следы препаратов из курицы. Их описала диетолог Лидия Голубенко в разговоре с изданием "Хибины".

Во-первых, эксперт советует удалить кожу с курицы, так как эта часть впитывает больше антибиотиков и стимуляторов роста.

Во-вторых, перед приготовлением мясо следует замочить в воде с добавлением лимонного сока или соли на 2-3 часа. Это поможет избавиться от остатков химических веществ.

В-третьих, чтобы приготовить куриный суп, после закипания слейте первый бульон и промойте мясо под холодной водой. Затем готовьте суп на втором или третьем бульоне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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