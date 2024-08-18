Диетолог рассказал, какую опасность таит в себе глутамат натрия в фастфуде

Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёный Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, утверждает, что тяга к чипсам, бургерам и картошке фри связана с особенностями эндорфинового регулирования мозга.

Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

По словам специалиста, эти продукты содержат много жира, и организм реагирует на него выработкой эндорфинов.

Однако производители часто добавляют вкусовые добавки, которые меняют вкус продуктов и вызывают привыкание. В результате питание становится несбалансированным, и человек получает лишние калории, пишет Газета.Ru.

Одной из наиболее опасных добавок является глутамат натрия. Эта добавка часто используется в блюдах в точках быстрого питания, где качество еды может быть низким, и её недостатки компенсируются большим количеством приправы, отметил эксперт.

"Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием", — добавил Ефимов.