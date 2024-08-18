Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые рассказали, как образовались ледники Антарктиды
Топ-4 способа испортить интерьер окнами
Как формируется страховая пенсия у работников силовых структур?
Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
4 признака старения волос
У дачников будут забирать пустующие участки
Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
С какого возраста можно заключать договора страхования?
Врач Нагиева: добавки с жирными кислотами "Омега-3" нельзя принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях

Диетолог рассказал, какую опасность таит в себе глутамат натрия в фастфуде

Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием
1:07
Здоровье

Учёный Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, утверждает, что тяга к чипсам, бургерам и картошке фри связана с особенностями эндорфинового регулирования мозга.

Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием
Фото: pixabay.com by Meditations, PDM

По словам специалиста, эти продукты содержат много жира, и организм реагирует на него выработкой эндорфинов.

Однако производители часто добавляют вкусовые добавки, которые меняют вкус продуктов и вызывают привыкание. В результате питание становится несбалансированным, и человек получает лишние калории, пишет Газета.Ru.

Одной из наиболее опасных добавок является глутамат натрия. Эта добавка часто используется в блюдах в точках быстрого питания, где качество еды может быть низким, и её недостатки компенсируются большим количеством приправы, отметил эксперт.

"Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием", — добавил Ефимов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Как вывести клопов и не допустить повторного заражения дома — мощное комбо

Три шага к уничтожению клопов — так, чтобы они держались подальше от вашего дома.

Британцам подсказали три шага для полного уничтожения клопов в доме
Яблочный пирог с крошкой: рецепт из детства
Тот самый бабушкин яблочный пирог: рассыпчатое песочное тесто и много сочной начинки
Старый рецепт простой подливки к котлетам, пюре или рису: её вкус вернёт вас в детство
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт
Грабители магазинов. В Курской области всё больше боевиков ВСУ сдаётся в плен Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Капитал оценивается в 239 миллиардов долларов: назван богатейший на планете человек
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Последние материалы
Диетолог Ефимов: глутамат натрия в фастфуде может стать причиной ожирения и проблем с дыханием
Китай нарастил импорт из КНДР на 24%
4 признака старения волос
У дачников будут забирать пустующие участки
Ученые создали корову, которая вырабатывает в своем молоке человеческий инсулин
С какого возраста можно заключать договора страхования?
Врач Нагиева: добавки с жирными кислотами "Омега-3" нельзя принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях
Советы по выбору коврика для ванной
Какой штраф полагается за забытые дома права
ФК "Челси" заинтересован футболистом Санчо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.