Диетолог рассказал, какую опасность таит в себе глутамат натрия в фастфуде

Учёный Максим Ефимов, ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, утверждает, что тяга к чипсам, бургерам и картошке фри связана с особенностями эндорфинового регулирования мозга.
По словам специалиста, эти продукты содержат много жира, и организм реагирует на него выработкой эндорфинов.
Однако производители часто добавляют вкусовые добавки, которые меняют вкус продуктов и вызывают привыкание. В результате питание становится несбалансированным, и человек получает лишние калории, пишет Газета.Ru.
Одной из наиболее опасных добавок является глутамат натрия. Эта добавка часто используется в блюдах в точках быстрого питания, где качество еды может быть низким, и её недостатки компенсируются большим количеством приправы, отметил эксперт.
"Человек убежден, что ест вкусную еду, а на самом деле получает удовольствие от глутамата натрия, который приводит к ожирению, ухудшению зрения и проблемам с дыханием", — добавил Ефимов.
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