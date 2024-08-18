Врач рассказала, при каких заболеваниях опасно принимать добавки с жирными кислотами "Омега-3"

Врач Нагиева: добавки с жирными кислотами "Омега-3" нельзя принимать при сердечно-сосудистых заболеваниях

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Амалия Нагиева из клиники DocMed предупредила о потенциальной опасности добавок с жирными кислотами "Омега-3" для некоторых групп людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, CC BY-SA 3.0

Исследования показали, что при сердечно-сосудистых заболеваниях или множественных факторах риска жирные кислоты "Омега-3" могут увеличить риск мерцательной аритмии. Одновременный приём жирных кислот "Омега-3" с препаратами для профилактики тромбов или снижения уровня холестерина может повысить риск опасных кровотечений. По этой причине также не рекомендуется принимать жирные кислоты "Омега-3" при тяжёлых травмах, после операций и при нарушениях свёртываемости крови.

Врач добавила, что жирные кислоты "Омега-3" противопоказаны людям с аллергией на рыбу, им следует получать жирные кислоты из растительных продуктов. Кроме того, эти добавки могут повышать активность ферментов печени АЛТ и АСТ. Пациентам с признаками нарушения функции печени необходимо контролировать уровень этих ферментов, особенно при приёме высоких доз жирных кислот "Омега-3", пишет Газета.Ru.

Нагиева отмечает, что БАДы не являются полноценной заменой питательных веществ, получаемых из пищи.

"Однако БАДы не равноценны свойствам того или иного вещества, поступающего в организм с пищей. Помните, что любую терапию назначает врач. Многие хотят магии от 1 таблетки, но порой достаточно уделить внимания своему рациону, стилю питания, физической активности, вредным привычкам для того, чтобы профилактировать развитие многих заболеваний", — добавила врач.