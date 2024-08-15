Где не стоит собирать и покупать грибы

Можно ли покупать грибы, которые продают вдоль дорог

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вдоль обочин дорог часто торгуют собранными грибами, можно ли их покупать, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

Фото: commons.wikimedia.org by AMartiniouk, CC BY-SA 3.0

По словам врача, грибы имеют свойство впитывать в себя вещества из воздуха и земли, на которой растут. Поэтому не стоит собирать их возле дорог, в промышленных зонах и возле аэропортов. В черте города тоже этого делать не стоит.

А ещё эксперт особо подчеркнула, что покупать грибы нужно лишь у проверенных продавцов. А вот у тех, которые продают вдоль обочины дороги, лучше не покупать, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

"Собранные или долго находящиеся у дороги грибы накапливают вредные вещества от выхлопных газов проезжающих мимо автомобилей. Их употребление может привести к проблемам со здоровьем. А если вы идёте в лес самостоятельно, не стоит забывать, что возвращаться лучше до обеда, чтобы переработать собранную добычу, так как срезанные грибы нельзя долго хранить", — посоветовала она.