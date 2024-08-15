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От оспы обезьян спасёт вакцинация: признак иммунитета — след на плече от советской прививки

Профессор Аграновский оценил эпидемию оспы обезьян как маловероятную
Здоровье

ВОЗ признала эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения, объявил в среду глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Профессор Аграновский оценил эпидемию оспы обезьян как маловероятную
Фото: Pexels by Oleksandr P, PDM

Пандемия оспы обезьян маловероятна, прокомментировал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

"Это не очень контагиозное заболевание. Оно передаётся при длительных тесных контактах между людьми. Это совсем не та история, что грипп или ветрянка или COVID-19, которые передаются быстро, хорошо", — объяснил он "Правде.Ру".

"А оспа обезьян передаётся малоэффективно. Поэтому на основании тех данных, которыми мы сейчас располагаем, говорить о пандемии не приходится. Шансы исчезающе малы", — оценил собеседник издания.

Завоз обезьяньей оспы в Россию не исключён. "Она уже есть во многих странах. Есть вспышки там-сям, её откуда-то притащили. Она в среде гомосексуалистов, например, распространяется в силу известных обстоятельств, которые мы обсуждать не будем, но, я думаю, при известной фантазии можно себе представить. Но людей следует успокоить. Пока нет никаких оснований считать, что случится новая эпидемия обезьяньей оспы", — подчеркнул вирусолог.

А если это и произойдёт, распространения инфекции не допустят. "Старая вакцина советская против оспы, которой в конце 50-х и 60-х вакцинировали, и в последующие годы — у людей старшего поколения у всех есть отметка на руке такая — это практически пожизненная устойчивость к разным видам оспы, включая оспу обезьян. Это ещё одно обстоятельство, которое свидетельствует против возможности быстрого распространения оспы обезьян. А ещё это говорит о том, что если, не дай бог, вдруг будет какое-то увеличение — можно сделать вакцину. Это всё возбудители, которые поддаются профилактике таким способом", — заключил Аграновский.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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